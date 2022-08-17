У нас с ним есть договоренность, – Педан поделился, что просил у него Притула перед днем рождения

Александр Педан оценил всеукраинскую акцию по сбору средств на "Байракторы" Сергеем Притулой. Он рассказал, что еще перед днем "Х" Сергей звонил ему с просьбой помочь собрать средства и организовать людей в соцсетях.

Педан поделился, что украинцам нужно объединяться и такие вещи невероятно сплачивают общество. Он убежден, что самое большое, что может объединить людей – это общий враг, и он у нас есть. Но наличие одного врага тоже утомительно.

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Интервью с Александром Педаном в видеоформате

Жить в войне, в борьбе и так далее – это все равно тяжело, мы истощаемся. Поэтому такая акция, как "Байрактары", – это возможность объединиться ради чего-то светлого, общей цели. И ты уже забываешь, что "Байрактар" за собой несет смерть, потому что это оружие. Но "Байрактор" – это символ украинской борьбы. У него очень положительный стиль. Он уже как кум, дружбан,

– убежден Педан.

Ведущий говорит, что эта акция была крутая и тем, что у каждого украинца была возможность быть причастным к нашей будущей победе, ведь каждый, кто скинул 5 – 10 гривен, потом пришел домой, с друзьями сидел и говорил: "Это мы скинулись и собрали на "Байрактар".По его мнению, это и отличает украинцев от россиян, ведь мы готовы помочь государству, в то время как россияне ждут только чего-то в ответ.

"Это было очень правильное, патриотическое объединение. Я Притули чрезвычайно благодарен. У нас с ним есть неофициальная договоренность, что друг друга мы не трогаем, когда это не нужно. Мы уважаем труд друг друга: он загружен и я тоже. Но перед объявлением сбора средств вечером он мне позвонил: "Завтра будем собирать на "Байрактары". Поддержишь?". "Конечно поддержу", – говорю. Рассказал об этом в соцсетях, и тоже смахивал, потому что тоже хотел быть частицей этой общины, этого общества", – признался Александр.

В итоге Педан отметил, что такие акции нужно периодически делать – необязательно в таком количестве и на "Байракторы". Но это все равно является показателем того, что в Украине подавляющее большинство людей – волонтеры. "Потому что каждый, кто задонатив на Байрактар – это уже волонтер", – констатирует мужчина.

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