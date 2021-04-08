Певица Камалия рассказала, что по возвращению из Лондона ее муж Мохаммад Захур признался, что привился там от коронавируса. Какой именно вакциной – неизвестно.

Камалия рассказала, что всем иностранцам рекомендуют позаботиться о своей вакцинации самостоятельно в Украине пока что количество доз для прививок ограничено. Почему муж не сказал перед поездкой о прививках или же сразу после нее – знает только Камалия, впрочем, похоже все недоразумения между ними уже решены.

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На следующий день Камалия опубликовала видео, на котором танцует со своим возлюбленным.

Все мужчины – лжецы. Они говорят вам, что едут в командировку, а на самом деле... едут, чтобы им сделали прививку. Более того, Захур не говорил мне об этом до сегодняшнего дня, хотя был дома всю неделю. Захур привился через 6 месяцев (после болезни, – Showbiz 24),

– сообщила Камалия.

Что пара думает о вакцинации?

В одном из интервью, когда Камалия призналась, что посещала онкологический центр, журналистка спросила супругов, что они думают о вакцинации.

Если Камалия засомневалась в ответе и не была уверена, будет ли делать прививки, называла это "сложным вопросом", то Мохаммад Захур твердо был убежден, что прививаться от COVID-19 потребуется, не задумываясь.

Это вообще не сложный вопрос. Вакцина найдена, все ее будут делать – Обама, Буш, Клинтон. Все они сказали, что на публику будут делать прививки,

– говорил Мохаммад.

Стоит добавить, что вся семья Камалии осенью 2020 года болела коронавирусом – супруг Захур даже был в больнице. У всех после болезни остались осложнения.