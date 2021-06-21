Принцу Уильяму – 39: факты из жизни наследника британского престола, которые вас удивят

Британский принц Уильям в понедельник, 21 июня, празднует день рождения. Его жизнь была полна интересных и незабываемых моментов. В 39-летие наследника престола Showbiz 24 подготовили для вас факты о нем, о которых вы даже не догадывались.

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года в госпитале святой Марии, в Лондоне. Через полтора месяца его окрестили в Букингемском дворце. Принц получил четыре имени – Уильям Артур Филипп Луи. Уже сегодня он празднует 39-летие.

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Детство принца Уильяма

Имя принца Уильяма вызвало "небольшие споры" в королевской семье. Новоиспеченная тогда мать принцесса Диана настаивала, чтобы назвать малыша Вильямом. Следующее имя – Артур – выбрал отец принц Чарльз. Первенца назвали Филиппом в честь герцога Эдинбургского, а Луи – в честь Луи Маунтбаттена, дяди принца Филиппа.

Известно, что. Астрологи утверждают, что дети, которые рождаются в это время, романтические и вдохновляющие. Они часто жертвуют своей энергией и своими талантами для высших целей.

Герцог Кембриджский родился в больнице святой Марии. Уже через 30 лет в этой же больнице появились на свет его дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Свою самую первую зарубежную поездку принц Уильям совершил в 9-месячном возрасте. В 1983 году принц Чарльз и принцесса Диана отправились в Австралию и Новую Зеландию с официальным визитом. Леди Ди снова настояла на том, чтобы взять с собой сына, хотя это было очень необычно для всей монаршей семьи.



Принцесса Диана с сыновьями / Фото Getty Images

В 13 лет Уильям влюбился в супермодель Синди Кроуфорд. Принцесса Диана решила позвонить знаменитости и пригласила ее на обед в Кенсингтонский дворец. Кроуфорд признавалась, что очень тщательно подбирала наряд, чтобы выглядеть красиво и уместно одновременно.

В 1991 году впервые стало известно, что принц – левша. Это было большим препятствием для парня, ведь он играл в поло, где можно использовать только правую руку. Однако Уильям добросовестно учился, в частности, чтобы превзойти брата Гарри.

В том же году герцог получил шрам в стиле Гарри Поттера. Дело в том, что одноклассник ударил его по лбу клюшкой для гольфа.

Юношество и образование

Молодой принц Уильям хотел быть полицейским. Но потом он от принца Гарри узнал, что должен быть королем. Интересно, что в случае коронации он будет именоваться как Вильгельм V.

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После завершения Итонского колледжа герцог Кебмриджский отправился в Чили в качестве волонтера. Там он пробыл целый год – спал под звездами, отслеживал редких оленей и танцевал сальсу с жителями одного из сел. Интересно, что через некоторое время туда поехала Кейт Миддлтон.

Уильям завершил Сент-Эндрюсский университет. Сначала он учился по направлению история искусств, где познакомился с Кэтрин. Впоследствии принц изучал географию.



Принц Чарльз с сыновьями / Фото Getty Images

В 2008 году принц Уильям присоединился к Королевским военно-воздушным силам. Там собратья дали парню смешное прозвище-каламбур – Уильям Рыбка. Все потому, что Уэльс (Wales) было созвучным с whales (в переводе – кит).

Принц знает три иностранных языка: французский, ирландский и суахили. Когда он прибыл в Новую Зеландию, попытался говорить на языке коренного народа маори. В Китае Уильям пытался поздравить хозяев дома на китайском.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Первый танец влюбленной пары состоялся под песню Элли Голдинг, певицы и бывшей девушки принца Гарри. Она исполняла композицию Элтона Джона Your Song.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2005 году / Фото Getty Images

Перед свадьбой с Кейт Миддлтон Уильяму удалось поспать только полчаса из-за криков толпы под окном. Поэтому во время церемонии он очень боялся заснуть или споткнуться.

29 апреля 2011 года состоялась церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. За ней наблюдало более 25 миллионов в Великобритании и около 2 миллиардов во всем мире.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

После свадьбы герцог подарил жене кольцо матери, а также серьги с бриллиантами и сапфирами, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

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Принц признался, что до сих пор называет Кейт Миддлтон университетским прозвищем (Babykins – детка), к тому же это ему очень нравится. Уильям обожает смеяться над забавными привычками жены.

Герцог и герцогиня Кембриджские живут в Кенсингтонском дворце, в четырехэтажном доме, где жила младшая сестра королевы, принцесса Маргарет. В нем есть три кухни, три спальни, дневная и ночная детская комната и пять гостиных.

Принц Уильям рассказывал, что тщательно готовился к отцовству до рождения Джорджа в 2013 году. Он читал справочник в армейском стиле "Папа-спецназ".



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото с инстаграма королевской семьи

Предпочтения герцога Кембриджского