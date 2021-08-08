Принцессе Беатрис – 33: интересные факты о внучке Елизаветы II

Принцесса Беатрис празднует день рождения. В воскресенье, 8 августа, наследнице британского престола исполняется 33 года. Внучка Елизаветы II не часто появляется на публике и редко посещает официальные мероприятия. По случаю особого летнего дня редакция Showbiz 24 подготовила материал о самом интересном из жизни Беатрис.

Внучка Ее Величества, актриса, подруга знаменитостей, "последняя незамужняя принцесса" – все это о Беатрис, старшей дочери сына британской королевы принца Эндрю. Об этих и многих других моментах из жизни принцессы Йоркской узнавайте далее.

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Интересные факты о принцессе Беатрис

Первая женщина в очереди на престол

Рождение принцессы Йоркской стало настоящей сенсацией для королевской семьи. 33 года назад Беатрис стала первой женщиной в очереди на британский престол. Так было до тех пор, пока в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон в мае 2015 года родилась дочь принцесса Шарлотта.

Имя Беатрис

Сара и Эндрю назвали дочь в честь одной из дочерей королевы Виктории. В узком семейном кругу девочку звали неофициально – Беа.



Принцессы Беатрис и Евгения / Фото Getty Images

Принцесса Беатрис – дислексик

Дислексия – болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением. Принцесса Йоркская не скрывает своего диагноза, объявила о нем еще в подростковом возрасте. Заболевание не мешает ей нормально развиваться и учиться. Беатрис неоднократно признавалась, что обожает читать.

Принцесса Беатрис – независимая девушка

Герцог Йоркский ранее объявлял, что его дочери и принцессы, и независимые девушки, которые самостоятельно строят карьеру. То есть Беатрис является полноценным членом королевской семьи, появляется на многих мероприятиях и одновременно является простой гражданкой Великобритании, которая работает и получает зарплату. Принцесса является патроном более десяти организаций. В 2010 году она стала первой представительницей Виндзорской династии, которая ради благотворительной цели пробежала знаменитый Лондонский марафон.



Принцесса Беатрис на Лондонском марафоне в 2010 году / Фото Getty Images

Принцесса Йоркская – актриса

Беатрис первой из монаршей семьи получила роль в фильме. В 2009 году она снялась в фильме "Молодая Виктория". Продюсером картины была мама Беатрис, а главную роль в ней сыграла Эмили Брант. Сама же принцесса в фильме была фрейлиной королевы, у которой даже не было слов. После выхода ленты на экраны зрители даже начали сравнивать Беатрис с королевой Викторией. Отмечали, что принцесса Йоркская унаследовала от величественной правительницы большие глаза и острый нос.



Образ принцессы Беатрис в фильме "Молодая Виктория" / Фото Getty Images

Беатрис – подруга знаменитостей

Лучшей подругой Беатрис считает сестру Евгению, однако в ее окружении есть много людей не из королевской семьи:

певица Элли Голдинг;

супермодель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кучер;

Иванка Трамп и Джаред Кушнер;

предпринимательница Венди Денг;

дизайнер Даша Жукова;

дизайнер Миша Нону (которая также является лучшей подругой Меган Маркл).

"Последняя незамужняя принцесса"

До недавнего времени Беатрис называли "последней незамужней принцессой". Девушка была единственной среди взрослых внуков королевы Елизаветы II, которой не удавалось найти свою любовь. Но все изменилось в 2020 году. Тогда принцесса Йоркская вышла замуж за любимого Эдоардо Мапелли Моцци. Сейчас пара ожидает рождения первенца.