"Принцесса из мультиков": Тина Кароль поразила концертным образом в роскошном голубом платье
Источник:инстаграм Тины Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль выступила на церемонии награждения премии "Национальная легенда Украины". Она покорила кукольным образом в голубом платье.
22 августа состоялась церемония награждения знаком отличия "национальная легенда Украины". Среди гостей было немало знаменитостей. В частности, мероприятие посетила исполнительница Тина Кароль, которая выступила на концерте.
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Образ Тины Кароль
Перед выступлением знаменитость устроила невероятную фотосессию, в которой продемонстрировала свой роскошный наряд. Она позировала перед камерой в нежно-голубом платье с пышной многослойной юбкой и оригинальным топом на тонких бретелях.
Тина Кароль дополнила платье из коллекции ливанского бренда Azzi & Osta аксессуарами от Swarovski – кольцами с цветными камнями и серьгами.
Певица распустила волосы и уложила их легкими локонами. На лице звезда сделала изысканный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
Подписчики знаменитости с восторгом отреагировали на ее новый концертный look. Они даже сравнивают Тину Кароль с принцессой:
- "Очаровательная. Диснеевская принцесса";
- "Ну такая прекрасная! Фея";
- "Какая тучка! Такая мягонькая и уютная";
- "Красивая! Такую вас и люблю – нежную и женственную";
- "Королева";
- "Невероятно красивая";
- "Принцесса из мультиков";
- "Какая красота! Воздушная, словно тучка".