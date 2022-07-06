25-летняя дочь королевы Рании выходит замуж: как выглядит ее жених
Источник:инстаграм королевы Рании
Принцесса Иордании Иман сказала любимому "да". Она выходит замуж за инвестора из Венесуэлы, который старше ее на два года. Рания публично поздравила влюблённых.
У королевской пары Иордании Рании и Абдаллы II четверо детей – двое сыновей и двое дочерей. Старшую они уже отдают замуж. 25-летней Иман сделали предложение 5 июля в присутствии родителей и семьи.
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Принцесса Иордании Иман выходит замуж
Поздравляю, моя дорогая Иман. Твоя улыбка всегда была подарком любви, которым я дорожила со дня твоего рождения. Я желаю тебе и Джамилю жизни, наполненной любовью и смехом,
– поздравила дочь Рания.
Ее женихом стал венесуэлец Джамиль Александр Термиотис. Он занимается инвестициями и работает управляющим партнером нью-йоркского фонда венчурного капитала.
Старшая дочь королевы Рании с женихом / Фото из инстаграма королевской семьи
- Принцесса Иман бинт Абдулла получила образование в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, но после учебы вернулась в Иорданию.
- Она регулярно посещает официальные мероприятия с родителями и с детства летает по миру с публичными выступлениями. С Раниею и Абдаллой II Иман была в королевском туре в Великобритании, Франции, Италии и Китае.