Принцесса Евгения родила второго ребенка: как назвали и первое фото малыша

Принцесса Евгения во второй раз стала мамой. Она родила мальчика еще в конце мая, однако сообщили об этом только сейчас. Назвали ребенка в честь дедушек и пра-пра-прадедушки.

О рождении своего с мужем Джеком Бруксбенко ребенка Евгения объявила в Instagram, опубликовав первое фото. Оказалось, что она стала мамой еще неделю назад.

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Как назвали мальчика

Принцесса Евгения объяснила, что мальчика назвали Эрнестом. В то же время второе и третье имена малыш получил в честь деда, прадеда и прапрапрадеда.

Мы с Джеком хотели поделиться новостью о том, что наш маленький мальчик Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк родился 30 мая в 8:49 с весом 7 фунтов 1 унция (3200 граммов),

– написала она.



Принцесса Евгения родила второго сына / Фото с ее инстаграммы

Племянница короля Чарльза также добавила, что ее старшему сыну, 2-летнему Огасту, очень нравится быть старшим братом. Она показала фото, как нежно ее сын дотрагивается к младшему брату, пока тот спит.



Сын принцессы Евгении / Фото с ее инстаграммы

В комментариях все подписчики и знакомые обрадовались Евгении. Они сразу приветствовали принцессу и пожелали мальчику крепкого здоровья.

Добавим, что новорожденный Эрнест стал 13-м в линии наследования британского престола сразу после старшего брата. Эрнест также является первым правнуком королевы Елизаветы, который родился после ее смерти в сентябре 2022 года.

Как и говорила мама принцессы, Сара Йоркская, родила Евгения в конце мая, как это было запланировано по сроку. Добавим, что у Евгении и Джека теперь два сына. Первенец пары – Огаст – родился в сентябре 2021 года. Принцесса редко показывает мальчика на публике. Но в феврале она поздравила Августа с днем рождения и показала кадры с малышом в трогательном видео. Фаны увидели, как сын принцессы похож на принца Гарри.

Напомним, о вторую беременность принцесса Евгения объявила только в январе 2023 года. Она опубликовала фото, на котором Оги, как она ласково называет сына, целует ее в живот, и написала, что летом у них будет пополнение.