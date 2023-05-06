Синее платье и бриллиантовое колье: беременная принцесса Евгения покорила образом на коронации

Принцесса Евгения приняла участие в церемонии коронации Чарльза ІІІ. Беременная внучка Елизаветы II предстала в элегантном наряде и покорила публику. Она прибыла на церемонию вместе с мужем и отцом, принцем Эндрю.

Она решила поздравить дядю с официальным титулом монарха. Было заметно, как принцесса Евгения с папой ехала в автомобиле в Вестминстерское аббатство.

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Образ принцессы Евгении

В Вестминстерское аббатство принцесса зашла вместе с мужем, сестрой Беатрис, папой, а также принцем Гарри, приехавшим без Меган Маркл.



Принцесса Евгения прибыла на церемонию / Скриншот с видео

Для церемонии Евгения надела темно-синее платье, дополненное пальто в тон и головным убором. Принцесса не забыла и об украшениях – надела изысканное бриллиантовое колье и серьги. В руках у нее была маленькая черная сумочка.

Ее муж выглядел элегантно в классическом черном костюме и белой рубашке.

Ранее принцессу Евгению и ее отца, принца Эндрю сняли в машине, когда она ждала своего выхода перед Аббатством.



Принцесса Евгения с папой принцем Эндрю прибыла на коронацию / Скриншот

Добавим, что принц Эндрю посетил коронацию короля Чарльза, но он не принимал официального участия в этом. Все е из-за скандала, в который тот впал в 2019 году. Его товарищ, финансист Джеффри Эпштейном совершил самоубийство в тюрьме, куда его посадили из-за педофилии и торговли людьми. Поскольку принц Эндрю был близким другом обвиняемого, то тоже подвергся подозрениям правоохранителей. Эндрю из-за этого составил королевские обязанности.

Кроме них, на празднике были и близки члены королевской семьи. В частности, в Вестминстерское аббатство прибыли герцог и герцогиня Уэльские, принц Гарри, принцесса Анна, герцог Эдинбургский и другие. Уже приехали каретой и король Чарльз с Камиллой, церемония коронации началась.

Напомним, сейчас принцесса Евгения готовится стать мамой во второй раз. Пополнение королевская семья ждет летом. Евгения и Джек Бруксбенк воспитывают 2-летнего сына Августа. Внучка королевы II редко показывает мальчика на публике. Но в феврале она поздравила Августа с днем рождения и показала кадры с малышом в трогательном видео. Фаны увидели, как сын принцессы похож на принца Гарри.