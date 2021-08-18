Принцесса Беатрис рассекретила дату родов и призналась, какую болезнь может унаследовать малыш
Источник:Sky News
Королевская Принцесса Беатрис уже этой осенью впервые станет мамой! Внучка Елизаветы II поделилась, что родит первенца в октябре.
Об этом 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская рассказала в эксклюзивном интервью для Hello! Женщина общалась с редакторшей Джованной Флетчер через видеосвязь в Zoom.
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Кроме этого принцесса Беатрис поделилась, что ее ребенок может унаследовать от нее дислексию – болезнью, при которой люди могут иметь трудности с написанием слов, быстрым чтением, произношением слов при чтении вслух и пониманием прочитанного. Но она добавила, что не против этого, ведь считает, что это настоящий "подарок".
Меня очень вдохновляет говорить об этом каждый день. Потому что, если вы можете изменить отношение к дислексии даже в одной голове, то вы сделали отличную вещь,
– отметила Евгения.
Отметим, что дислексию у внучки Елизаветы II диагностировали в возрасте 7 лет. С 2013 года принцесса Беатрис является покровителем благотворительной организации Helen Arkell Dyslexia Charity. Что интересно, у мужа Беатрис – Эдоардо Мапелли Моцци тоже есть дислексия.
Принцесса Беатрис (слева) и ее младшая сестра Евгения / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Что известно о первой беременности принцессы Беатрис
- О том, что Беатрис впервые станет мамой, стало известно в мае, через десять месяцев после тайной свадьбы с Эдоардо Мапелли Моцци.
- Первенец супругов получит титул, которого не имеет ни сын принца Гарри Арчи, ни сын принцессы Евгении Август. Да, сын пары станет графом, а дочь – нобили донной.