Церемония награждения прошла 18 октября в Виндзорском замке. Честь награждать выдающегося актера выпала дочери покойной королевы – принцессе Анне. Вручая награду, принцесса процитировала крылатую фразу из фильмов о Джеймсе Бонде: "Мы ждали тебя".

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В комментариях под сообщением о награждении поклонники семьи написали, что "королева бы одобрила".

Дэниел Крейг и Елизавета II

Отметим, что Орден Святого Михаила и Святого Георгия – это та награда, которой удостоился знаменитый шпион в романах Яна Флеминга. Дэниел Крейг имел честь сняться в последних пяти фильмах о приключениях агента 007, начиная с 2006 года. В последний раз он в этой роли появился в 2021 году в фильме "Не время умирать".

Елизавета II обожала "бондиану" и была знакома с Крейгом – в 2006 году они впервые встретились на премьере фильма "Казино "Рояль". Уже в 2012 году они вместе снялись в короткометражке, посвященной открытию Олимпийских игр в Лондоне. Там она сыграла" девушку "Бонда", а Крейг – королевского лакея под прикрытием.

Дэниел Крейг и Елизавета II на открытии Олимпиады-2012: видео онлайн

В 2022 году Крейг был назначен кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия (CMG) в новогодних наградах 2022 года за награды перед кино и театром. После смерти Елизаветы II мужчина заявил, что королева оставила "несравненное наследие, и его будет очень не хватать".

"Я, как и многие другие, был глубоко расстроен сегодняшними новостями, и мои мысли с королевской семьей, с теми, кого она любила, и со всеми, кто ее любил", – сообщал британским СМИ актер.