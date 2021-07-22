17 июля герцогиня Корнуольская отпраздновала 74-летие. С днем рождения ее поздравили все члены королевской семьи. Необычным подарком для Камиллы стал 3-дневный тур по юго-западу Великобритании. Супруги принц Чарльз и Камилла впервые покинули Лондон после смерти принца Филиппа.

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Принц Чарльз в туре с герцогиней Камиллой

Путешествие началось в понедельник, 19 июля. Королевская пара прибыла в Эксетер, главный город графства Девоншир. Накануне там ослабили карантинные ограничения, поэтому принц и герцогиня могли выходить в свет без масок.

Супруги отправились в кафедральный собор XI века, где часто проходят светские мероприятия. Там они пообщались с работниками транспортной сферы. Принцу Чарльзу продемонстрировали старинный автобус и станцию экологически чистых электрических велосипедов.

Во вторник пара посетила Сент-Мерри – остров в архипелаге островов Силли. Там принц Чарльз и Камилла встретились с учениками школы Five Islands Academy School. Дети показали монаршей семье свою пасеку и сад.

Последний день путешествия был не менее интересным. Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская прибыли в художественную галерею в портовом городе Бидефорд. Супруги имели возможность просмотреть снимки местного фотографа Джеймса Равилиуса на выставке.

Все очевидцы, которые смогли увидеть королевскую пару на публике, рассказали, что у принца Чарльза и герцогини Камиллы было хорошее настроение, они все время улыбались и с удовольствием общались с местными.