Принц Уильям во вторник, 4 мая, встретился с сотрудниками компании Babcock Vehicle Engineering в Уолсолле. Там герцог рассказал о том, что его дочь, принцесса Шарлотта, хочет казаться взрослее.

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Принц Уильям о характере принцессы Шарлотты

Супруг Кейт Миддлтон поделился, что его дочь очень хочет вырасти быстрее.

Если вы спросите ее, сколько ей лет, она ответит, что 16,

– рассказал принц Уильям.

Герцог Кембриджский добавил, что из-за желания повзрослеть принцесса Шарлотта уже чувствует себя очень самостоятельной: "Она говорит: "Мне уже 6 лет, и я буду делать что хочу". Он отметил, что дети очень быстро растут.

День рождения принцессы Шарлотты

Также принц Уильям поделился рассказом о дне рождения принцессы Шарлотты, которое она весело отпраздновала 2 мая. В отличие от прошлого года, она смогла пригласить гостей.

У нее был замечательный день рождения. В прошлом году ее день рождения пришелся на период локдауна, но на этот раз мы смогли пригласить в гости еще одну семью. Было очень весело,

– признался герцог.

Заметим, по случаю 6-летия королевская семья опубликовала новое портретное фото принцессы Шарлотты. Под сообщением оставили множество комментариев о том, насколько она похожа на своего отца.



Принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма королевской семьи