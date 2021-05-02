29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. Теперь в их семье снова праздник. Ровно 6 лет назад родилась дочь Шарлотта, которая сейчас является единственной дочерью супругов. Елизавета II и королевский дворец присоединились к поздравлениям девочки и обнародовали ее новую фотографию, которая уже успела разлететься по сети.
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Принцесса Шарлотта празднует день рождения
Девочке, которая является четвертой в очереди на королевский престол Великобритании, исполняется 6 лет. На официальной странице монаршей семьи в инстаграме появилась ее фотография. Шарлотту поснимали на природе. Она предстала перед камерой в ярком синем платье с цветочным принтом. Волосы распустила и мило улыбалась.
Сегодня желаем принцессе Шарлотте очень счастливого шестого дня рождения,
– написали в публикации.
Принцесса Шарлотта празднует день рождения / Фото из инстаграма королевской семьи
Новые фотографии монархов всегда привлекают публику, поэтому новый портрет внучки Ее Величества также не остался без внимания.
В комментариях подписчики королевской семьи оставляют невероятно много приятных слов в адрес юной принцессы. Такая фотография изрядно пришлась по душе 10-миллионной аудитории фолловеров. Поклонники отмечают, что Шарлотта похожа на свою бабушку – принцессу Диану, а также на отца – принца Уильяма.
- "Она похожа на свою бабушку! Милая девочка".
- "У нее глаза Уильяма! Такая сладенькая!"
- "Такая прекрасная маленькая принцесса! Все больше похожа на своего папу и бабушку Диану. С днем рождения, милая Шарлотта!"
- "С 6-ым днем рождением принцессы Шарлотты! Она великолепна и очень похожа на своего папу".
- "Она уже такая взрослая! С днём рождения!"