Принц Уильям мило поздравил короля Чарльза III с 75-летием: архивные семейные фото

Сегодня король Великобритании Чарльз III отмечает день рождения. С праздником его поздравляют родные – фото опубликовал сын, принц Уильям.

Принц Уильям на своей странице опубликовал несколько фотографий по случаю дня рождения отца. 14 ноября Чарльзу III исполнилось 75 лет.

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Принц Уильям поздравил отца

Принц Уэльский показал архивные фото с отцом. На одном из снимков он позировал с папой на горнолыжном курорте. Также Уильям показал совместное семейное фото на балконе Букингемского дворца – с королевой, Кейт Миддлтон и тремя детьми.

Поздравляем Его Величество короля с 75-летием!

– говорится в сообщении.



Принц Уильям с отцом / Фото из инстаграма королевской семьи

Примечательно, что принц Уильям не разместил семейные фото, где были бы принц Гарри или Меган Маркл.

На официальном аккаунте короля и королевы также поделились поздравительным роликом, где собрали его редкие фото.

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