Принц Уильям пошутил над женой Кейт во время рабочей встречи: как она отреагировала

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Windsor Foodshare, где пообщались с волонтерами. В процессе они помогали сортировать еду, когда Уильям пошутил над трудом жены.

Недавно самостоятельно проведшая принцесса Уэльская рабочую встречу, появилась на публике вместе с принцем Уильямом. Супруги посетили организацию Windsor Foodshare, оказывающую поддержку семьям.

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Новый выход Уильяма и Кейт

Принц и принцесса Уэльские общались с волонтерами, а также присоединились к их работе – сортировали еду, пожертвованную на благотворительность, и упаковывали посылки, которые будут отправлять малоимущим.

В процессе Кейт Миддлтон беседовала с волонтерами, а принц Уильям сортировал еду. В определенный момент он подошел к жене и пошутил: "Простите, здесь многовато болтовни". Эту шутку он сопровождал характерным жестом, продемонстрировав клюв.

Замечание принца Уэльского не вызвало у принцессы возмущения – она лишь рассмеялась вместе с стоящими рядом волонтерами. Этот момент попал на видео.

Уильям пошутил над женой: смотрите видео онлайн

Образ принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон для рабочего выхода избрала стильный аутфит. Она появилась в черных брюках со стрелками и ремнем на талии и малиновым джемпером с горловиной от бренда Hobbs. Сверху Кэтрин одела пальто такого же оттенка и бренда за 370 долларов.

Образ дополнили туфли-лодочки, лаконичные аксессуары, привычная прическа и макияж.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма супругов

, на вчерашнюю рабочую встречу в Виндзорском замке принцесса Уэльская надела черный короткий жакет от одного из любимых брендов Alexander McQueen за 1527 долларов и черные брюки от Roland Mouret стоимостью 960 долларов.