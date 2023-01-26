На днях в Испании в Королевском дворце Мадрида прошел прием для дипломатического корпуса. Королева Летиция и король Филипп IV встречали гостей в изысканных образах.

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Образ королевы Летиции

Король Филипп IV предстал перед дипломатами в светлом костюме и черном фраке. На западе его сопровождала Летиция, которая выглядела изысканно.

Монархиня предстала на приеме в стильной молочной блузке от Carolina Herrera с большим бантом, завязанным на шее. Пудро-розовая юбка длины макси, сшитая специально для королевы, придавала образу элегантности и подчеркнула стройную фигуру.

Среди аксессуаров королева Летиция использовала длинные серьги-подвески и другие украшения Tous и дополнила аутфит туфлями. Образ завершил макияж со smokey eyes и чудесным блеском на губах.



Королева Летиция и король Филипп IV / Фото с инстаграма HELLO! Magazine

Этот прием в Королевском дворце был первым после Нового года. Хотя супруги уже появлялись на публике в 2023 году. Они приезжали с визитом в Афины, где 16 января отпели последнего правящего короля Греции Константина II.

Тем временем британская королевская семья недавно сообщила о будущем пополнение в одной из семей. Да, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк ожидают второго ребенка – роды приходятся на лето. Супруги воспитывают сына Августа Филиппа.