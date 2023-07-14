Семейный выход: Кейт Миддлтон в блейзере и брюках появилась на публике с мужем и детьми

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми всей семьей вышли в свет. Они приехали в Глостершир на авиашоу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет и взяли с собой детей – принца Джорджа и Луи, принцессу Шарлотту. Они посетили авиасалон Air Tattoo в RAF Fairfield.

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Семейный выход королевской семьи

Принц и принцесса Уэльски с детьми посетили авиашоу. В первую очередь они посмотрели на транспортный самолет С-17. К слову, именно им перевозили гроб Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. Также осмотрели разные старинные самолеты. Кейт Миддлтон с 2015 года является покровительницей Air Cadet, поэтому пообщалась с кадетами и пожала им руки.

Принцесса Уэльская для семейного выхода предстала в сдержанном образе – синих прямых брюках и белой блузке, соединившейся с бежевым блейзером в полоску от Blaze Milano. Она распустила прямые волосы и завершила аутфит золотыми серьгами.

Принцесса Шарлотта надела полосатое платье и белый кардиган этажа, а ее старший брат Джордж – рубашку-поло и джинсы. Принц Луи надел рубашку и блузку этажа, а также шорты.