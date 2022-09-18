Принц Уильям и Гарри объединились с братьями и сестрами на бдении у гроба Елизаветы II

Внуки Елизаветы II объединились, чтобы почтить память королевы на бдениях. Они стояли вокруг гроба, опустив головы.

Гроб с телом Елизаветы II продолжает находиться в Вестминстер-холле. Там ежедневно проходят бдения, а британцы приходят попрощаться с монархиней.

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Внуки Елизаветы II объединились в Вестминстер-холле

17 сентября вечером восемь внуков королевы прибыли в Вестминстер. Среди них были принц Гарри, принц Уильям, Питер Филлипс, Зара Тиндалл, принцесса Беатрис, принцесса Евгения, леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.

Первым шел принц Уильям, поскольку после смерти королевы он возглавил линию престолонаследия. Следующим был принц Гарри, неожиданно представший в военной форме. Ранее сообщалось, что ему запретили носить форму, ведь Гарри и Меган вышли из королевской семьи.

Гарри встал у подножия гроба, рядом с ним были принцессы Евгения и Беатрис. 18-летняя леди Луиза и 14-летний Джеймс стояли посредине.

Все внуки Елизаветы II стояли с опущенными головами и сложенными перед собой руками.

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Заметим, уже завтра, 19 сентября состоится захоронение Елизаветы II. Как все будет происходить: