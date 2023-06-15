Брат короля Чарльза посетил на полигоне украинских военных, отрабатывавших штурм: фото

Герцог Эдинбургский, принц Эдуард на прошлой неделе посетил украинских военных, проходящих обучение в Великобритании. Он наблюдал за тем, как бойцы ВСУ учатся штурмовать здание и оказывать медицинскую помощь.

Герцог Эдинбургский стал еще одним членом британской королевской семьи, встретившегося с украинскими военными. Раньше принц Уильям тайно посетил военную базу вблизи украинской границы.

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Теперь младший брат короля, принц Эдвард, посетил один из полигонов, где проходят обучение украинские военные в рамках INTERFLEX – операции, обучающей бойцов навыкам, необходимым для выживания и ведения эффективного боя на фронте.

Во время этого визита герцог Эдинбургский надел форму Королевских ВВС. Он наблюдал за тем, как войска под наблюдением британских инструкторов учились штурмовать здание и оказывать помощь раненым.

Принц Эдвард встретился с украинскими военными / Фото из твиттера королевской семьи

Принц Эдуард также провел встречу с генералом Джастином Стенхаусом, командующим 11-й Бригадой содействия силам безопасности Сухопутных войск Великобритании.

Учеба предназначена для новобранцев-добровольцев, которые присоединились к рядам Вооруженных сил Украины без практического опыта военной службы. За данным Forces, за год Великобритания подготовила более 6000 украинских военных.

В то же время, в 2023 году, в рамках многонациональной этой операции, планируется подготовка около 20 тысяч украинских военнослужащих и военнослужащих ВСУ.

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