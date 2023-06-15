Брат короля Чарльза посетил на полигоне украинских военных, отрабатывавших штурм: фото
Источник:Королевская семья
Герцог Эдинбургский, принц Эдуард на прошлой неделе посетил украинских военных, проходящих обучение в Великобритании. Он наблюдал за тем, как бойцы ВСУ учатся штурмовать здание и оказывать медицинскую помощь.
Герцог Эдинбургский стал еще одним членом британской королевской семьи, встретившегося с украинскими военными. Раньше принц Уильям тайно посетил военную базу вблизи украинской границы.
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Теперь младший брат короля, принц Эдвард, посетил один из полигонов, где проходят обучение украинские военные в рамках INTERFLEX – операции, обучающей бойцов навыкам, необходимым для выживания и ведения эффективного боя на фронте.
Во время этого визита герцог Эдинбургский надел форму Королевских ВВС. Он наблюдал за тем, как войска под наблюдением британских инструкторов учились штурмовать здание и оказывать помощь раненым.
Принц Эдвард встретился с украинскими военными / Фото из твиттера королевской семьи
Принц Эдуард также провел встречу с генералом Джастином Стенхаусом, командующим 11-й Бригадой содействия силам безопасности Сухопутных войск Великобритании.
Учеба предназначена для новобранцев-добровольцев, которые присоединились к рядам Вооруженных сил Украины без практического опыта военной службы. За данным Forces, за год Великобритания подготовила более 6000 украинских военных.
В то же время, в 2023 году, в рамках многонациональной этой операции, планируется подготовка около 20 тысяч украинских военнослужащих и военнослужащих ВСУ.
Британская королевская семья поддерживает Украину: главное
- 30 марта король Чарльз выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине. Британский монарх подчеркнул, что безопасность всей Европы оказалась под угрозой.
- В феврале 2022 года Чарльз III посетил военнослужащих ВСУ, которые прибыли в Великобританию для обучения. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире.
- Перед этим Чарльз III принимал Владимир Зеленского на приватной аудиенции в Букингемском дворце. Тогда президент Украины поблагодарил короля "за теплый прием и поддержку украинцев".
- Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в марте посетила ирландских военных, проводящих тренинги по разминированию для украинских бойцов. Встреча прошла на военном полигоне Солсбери, куда Кэтрин приехала в камуфляже.