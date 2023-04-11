Об этом разговоре рассказал бывший глава британской армии, генерал Майк Джексон в документальном фильме "Настоящая корона". Он раскрыл подробности частной аудиенции с королевой.

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Решение о том, нужно ли двух ее внуков отправлять на войну, обсуждалось на частной встрече с королевой. "Это должно остаться между двумя привлеченными лицами, и я нарушу правило о неразглашении", – прокомментировал Майк Джексон.

По его словам, королева Елизавета хотела, чтобы и Гарри, и Уильям воевали против талибов.

Она высказалась очень четко, сказала: "Мои внуки должны выполнить свой долг". Но было решено, что Уильям как наследник престола рискует больше. Он не уехал. В то же время для его младшего брата такой риск был приемлем,

– объяснил генерал.

Он добавил, что королева тщательно обдумывала это решение, поскольку ей объяснили такие риски, с которыми сталкиваются военные в Афганистане.

Интересно, что сам Уильям, несмотря на решение королевы, очень хотел уехать. Но в результате он не участвовал в войне с талибами.

В то же время его брат принц Гарри прослужил в армии десять лет, дослужившись до звания капитана и дважды участвовал в военных операциях в Афганистане, в 2007 – 2008 и 2012 – 2013 годах.

Принц Уильям тоже имел военную службу

После окончания университета Уильям прошел курс обучения в Королевской военной академии Сандхерст, который длился 44 недели.

В декабре 2006 году он был призван на офицерскую службу.

В 2008 году он присоединился к домашней кавалерии (синим и королевским), а позже был присоединен к Королевским ВВС и ВМС.

К слову, с момента восхождения Чарльза на трон его старший сын принц Уильям, который сейчас первый в линии подражания престолу, унаследовал титул принца Уэльского от своего отца. Его жена Кейт Миддлтон автоматически завоевала титул принцессы Уэльской, который когда-то носила принцесса Диана.