Принц Гарри встал на колено возле украинского воина, потерявшего обе ноги: трогательное видео

Принц Гарри посетил "Игры непокоренных" в Германии. Там он увидел украинского военного, потерявшего обе ноги. Сын короля Чарльза подошел к бойцу и стал на одно колено рядом с ним. Также Гарри встретился с "Тайрой".

Видео с принцем Гарри растрогало сеть. Он является основателем соревнований "Игры непокоренных", которые проходят в Дюссельдорфе (Германия).

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Герцог Сассекский встретился с украинцами. Принц Гарри подошел к членам команды Украины и пожал им руки. Он также пообщался и сделал несколько фотографий с болельщиками.

В сеть попало видео, на котором Гарри встал на одно колено рядом с украинским воином, потерявший две ноги на войне, защищая страну.

"Игры непокоренных" принц Гарри посетил вместе со своей женой. В сети появилось фото, где Меган Маркл держит за руку украинскую военную, парамедикиню Юлию "Тайру" Паевскую. На церемонии открытия он также обратился к украинской защитнице.

Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных. Я рад вас видеть и чувствовать вашу энергию лично, ведь нам вас не хватало в прошлом году,

– сказал Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл встретились с "Тайрой" / Фото из инстаграммы соревнований

Как сообщает "Суспільне", "Тайра" должна была дебютировать на этих соревнованиях еще в 2022 году, но за месяц до турнира она попала в российский плен. Ее освободили в июне того года, поэтому уже в 2023 году Юлия снова стала частью сборной Украины.

Invictus Games 2023 ("Игры непокоренных") – это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или получивших инвалидность на службе.В этом году "Игры Непокоренных" проводятся в шестой раз. В 2014 году они состоялись в Лондоне, в 2016-м – в Орландо, в 2017-м – в Торонто, в 2018-м – в Сиднее, а в 2022 году – в Гааге.