Украинская исполнительница Злата Огневич посетила Львов и приехала в реабилитационный центр. Она не только навестила военных, но и устроила для них импровизированный концерт.

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Злата Огневич устроила концерт для военных

Артистка спела для защитников прямо посреди больницы. Она исполнила свои песни "Буревіями" и "Запали вогонь".

Многие бойцы подтанцовывали под треки Златы Огневич, несмотря на тяжелые травмы.

Злата Огневич устроила концерт для защитников: видео

Злата Огневич поделилась, что для нее честь иметь такие встречи с защитниками. Она также обратилась к властям Киева с просьбой открыть реабилитационный центр в столице.

"Я понимаю, насколько мы – сильная нация! Пусть эти трудные времена создадут новое поколение сознательное, сильное, человечное, с прогрессивными ориентирами. Глядя на реабилитационный центр во Львове, пришло в голову – почему в Киеве, столице, такого центра нет? Это вопрос, наверное, к местным властям. Мечтаю, чтобы в Киеве тоже был такой крутой современный центр! Впереди – много работы по восстановлению".



Злата Огневич о встрече с бойцами / Фото с инстаграм-сториз