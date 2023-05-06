Сеть шутит над принцем Гарри, лицо которому случайно закрыла принцесса Анна: курьезные фото

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Чарльза ІІІ. Во время исторического события произошло немало курьезов. В частности, сеть уже облетели мемы с принцем Гарри, лицо которого едва было видно во время коронации.

Отметим, что принц Гарри прошел в Вестминстерское аббатство сам, без жены Меган Маркл. Ему во время церемонии отвели место в третьем ряду, передает 24 Канал.

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В соцсетях активно обсуждают появление Гарри на коронации своего отца. Однако особое внимание поклонники уделили шляпке с перьями принцессы Анны, закрывавшей лицо Гарри во время онлайн-трансляции.

В твиттере начали шутить над нарядом единственной дочери королевы Елизаветы II, сравнивая его с образами из фильма Пираты Карибского моря.

Кроме того, шляпку принцессы Анны называли "стратегической вещью", выбранной специально для того, чтобы "скрыть позор Гарри" после выхода его скандальных мемуаров "Запасной".

Ниже смотрите мемы о принце Гарри, которому закрыли лицо:

Отметим, что во время коронации Чарльза принц Гарри сидел в третьем ряду возле Джека Бруксбенко – мужа принцессы Евгении. Там же был и принц Эндрю. В то же время, принц Уильям сидел впереди (на первом ряду) в центре и наслаждался празднованием вместе со своей женой Кейт Миддлтон.

Напомним, что в течение нескольких месяцев накануне коронации принц Гарри и Меган Маркл не рассказывали, присутствуют ли на церемонии. Только в середине апреля стало известно, что приедет только Гарри. Раньше в печати обсуждали требования, которые выдвинули Гарри и Меган монаршей семье. Похоже, что им так и не удалось найти общий язык.

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