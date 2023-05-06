Сеть шутит над принцем Гарри, лицо которому случайно закрыла принцесса Анна: курьезные фото
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Чарльза ІІІ. Во время исторического события произошло немало курьезов. В частности, сеть уже облетели мемы с принцем Гарри, лицо которого едва было видно во время коронации.
Отметим, что принц Гарри прошел в Вестминстерское аббатство сам, без жены Меган Маркл. Ему во время церемонии отвели место в третьем ряду, передает 24 Канал.
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В соцсетях активно обсуждают появление Гарри на коронации своего отца. Однако особое внимание поклонники уделили шляпке с перьями принцессы Анны, закрывавшей лицо Гарри во время онлайн-трансляции.
В твиттере начали шутить над нарядом единственной дочери королевы Елизаветы II, сравнивая его с образами из фильма Пираты Карибского моря.
Кроме того, шляпку принцессы Анны называли "стратегической вещью", выбранной специально для того, чтобы "скрыть позор Гарри" после выхода его скандальных мемуаров "Запасной".
Ниже смотрите мемы о принце Гарри, которому закрыли лицо:
Отметим, что во время коронации Чарльза принц Гарри сидел в третьем ряду возле Джека Бруксбенко – мужа принцессы Евгении. Там же был и принц Эндрю. В то же время, принц Уильям сидел впереди (на первом ряду) в центре и наслаждался празднованием вместе со своей женой Кейт Миддлтон.
Напомним, что в течение нескольких месяцев накануне коронации принц Гарри и Меган Маркл не рассказывали, присутствуют ли на церемонии. Только в середине апреля стало известно, что приедет только Гарри. Раньше в печати обсуждали требования, которые выдвинули Гарри и Меган монаршей семье. Похоже, что им так и не удалось найти общий язык.
Какова была коронация Чарльза ІІІ: главное
- В Великобритании впервые за 70 лет проходит официальная церемония коронации Чарльза III. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и продлится три дня. По состоянию на 14:00 старший сын Елизаветы II официально стал королем.
- Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.
- В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.
- Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.
- Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.