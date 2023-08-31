Принц Гарри сделал милые комментарии об общении со своим сыном еще на Invictus Games в Гааге в 2022 году. Эти детали поместили в документальный фильм Netflix. Там рассказывали о закулисах "Игорь непокоренных", истории спортсменов, а также добавили интервью с принцем Гарри.

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Кем хочет стать сын принца Гарри

В интервью принц Гарри рассказывал о том, что следует быть лучшей версией себя. Об этом он общался с сыном.

Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, он отвечает космонавтом или пилотом. Но я напоминаю ему о том, что не важно, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, главное твой характер. И ничто не может сделать меня и его маму еще горже, чем видеть, что у него такой характер,

– сказал принц Гарри.



Последний снимок с Арчи / Скриншот

Является ли сын Гарри – принцем

Напомним, в марте Арчи официально получил статус принца. Тогда король Чарльз официально признал своих внуков Арчи и Лилибет принцем и принцессой. На сайте королевской семьи появились изменения в линии наследования престола, где дети принца Гарри и Меган Маркл занимают шестое и седьмое места соответственно.

У принца Гарри забрали статус "Его королевского Величества". На сайте убрали упоминание о титуле. Теперь там вспоминают о Гарри и Мегане как "герцоге и герцогине Сассекских". К слову, принц Гарри пользовался титулом в автобиографии.