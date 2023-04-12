Принц Гарри официально приедет на коронацию Чарльза III: будет ли с ним Меган Маркл
Источник:BBC
Букингемский дворец наконец-то подтвердил, что принц Гарри посетит коронацию отца, Чарльза III. Ранее предполагалось, что он и Меган Маркл откажутся от визита.
В СМИ шли слухи и споры о том, приедет ли на коронацию Чарльза III принц Гарри из Меган Маркл. Букингемский дворец наконец-то озвучил официальную версию.
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Принц Гарри приедет на коронацию
Принц Гарри действительно приедет на церемонию коронации отца, которая состоится 6 мая. Впрочем, вместе с ним не будет ни Меган Маркл, ни двое детей.
Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский присутствует в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет,
– сообщили во дворце.
Друг пары объяснил, что день коронации Чарльза III совпал с днем рождения их сына. Потому они решили оставить малышей дома с мамой.
"Я понимаю, что четвертый день рождения Арчи (также 6 мая) стал важным фактором в решении пары. Это будет довольно скорая поездка в Великобританию для принца Гарри, который будет присутствовать только на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве".
- Напомним, в марте принц Гарри получил электронное приглашение на коронацию от Чарльза III. Тогда супруги еще не решили, готовы ли подтвердить визит на церемонию.
- Также в печати обсуждали требования, которые выдвинули Гарри и Меган монаршей семье. Пара якобы потребовала добавить в список приглашенных детей и хотела отпраздновать день рождения Арчи и тоже быть на балконе с семьей.