Принц Гарри написал предисловие к книге Hospital by the Hill, которая направлена помочь детям, которые потеряли родителей из-за COVID-19. Королевский отпрыск откровенно рассказал, как переживал смерть матери принцессы Дианы. Он поделился, у него была "огромную пустоту внутри".

Детский писатель Крис Коннагтон написал трогательную книгу Hospital by the Hill, в которой изложил историю малыша, мать которого умерла, работая в больнице в период пандемии коронавируса. Предисловие к произведению создал принц Гарри, который сам в 12 лет потерял маму.

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Он как никто другой понимает, какую душевную боль чувствуют дети, чьи родители ушли из жизни из-за COVID-19. Собственный мучительный опыт младший сын принцессы Дианы изложил на бумаге, растроганный воспоминаниями о маме.

Как принц Гарри пережил смерть матери

В предисловии принц Гарри рассказал, как 12-летним пытался принять смерть своей мамы принцессы Дианы. Он чувствовал пустоту, которую впоследствии заполнили любовь и поддержка.

Когда я был маленьким мальчиком, я потерял маму. Тогда я отказывался в это верить. Это оставило внутри огромную пустоту... Со временем эта пустота будет заполнена большой любовью и поддержкой,

– поделился принц Гарри.



Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото Getty Images

Сын принцессы Дианы убежден, что даже после смерти мама всегда была рядом с ним. Сразу после потери принц Гарри чувствовал себя одиноким, был расстроенным и злым, однако теперь его сердце преисполнено любовью и благодарностью.

"Вы можете чувствовать себя одинокими, вам может быть грустно, вы можете злиться, вам может быть плохо. Это чувство пройдет. И я обещаю вам – вы будете чувствовать себя лучше и сильнее, как только будете готовы говорить о своих чувствах", – подчеркнул внук королевы Елизаветы II.



Иллюстрация из книги Hospital by the Hill / Фото People

Принц Гарри искренне надеется, что книга Hospital by the Hill поможет всем малышам справиться с потерей родителей и понять, что они не одни.

Добавим, по случаю Дня матери дети принца Уильяма испекли праздничный торт и сделали открытки для Кейт Миддлтон и покойной бабушки – принцессы Дианы. Они написали: "Дорогая бабушка Диана, мы думаем о тебе в День матери. Мы тебя очень любим. Папа скучает по тебе. С любовью".