В Великобритании 14 марта празднуют День матери. Герцоги Кембриджские показали, как празднование проходит в их семье. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон испекли торт и написали трогательные открытки для матери и бабушки.

14 марта вся Великобритания празднует День матери. Этот день особенный и для королевской семьи. Герцоги Кембриджские показали, как подготовились к празднику.

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Как проходит День матери у герцогов Кембриджских

Сначала на странице Кенсингтонского дворца появились трогательные фото. На них изображены открытки, написанные принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи для покойной принцессы Дианы – их бабушки.

"Счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и постоянно думаю о тебе. Шлю много любви", – подписал открытку 7-летний Джордж. Он нарисовал пейзаж с горами, солнцем и деревом.

"Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью", – написала 5-летняя Шарлотта. 2-летний Луи не писал ничего, но подготовил рисунок, на котором изображены животные, насекомые и сердце. Его сестра принцесса также нарисовала сердце.

Под трогательными снимками открыток детей герцоги оставили подпись: "В этом году День матери снова будет другим. Многие из нас будут отдельно от своих близких в этот день. Но мы все с нетерпением ждем, когда уже снова сможем обнять наших мам. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может быть особенно сложным. Каждый год в День матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма".

Но на этом подарки от маленьких принцев и принцесс не закончились. Также они испекли торт с украшениями в виде сердец. А дворец поделился архивным фото Кейт Миддлтон, где она изображена еще совсем в детстве рядом с мамой.