Подадут в суд: принц Гарри и Меган возмущены из-за статьи BBC об имени дочери

Имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало большой резонанс в западных СМИ. Супруги даже грозятся подать в суд на издание BBC за их публикацию о Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл недовольны публикацией BBC об имени их новорожденной дочери Лилибет Дианы. Они даже угрожают изданию, что подадут на них в суд.

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Супруги возмущены статьей

BBC получила письмо от юристов фирмы Schillings, действующей в интересах принца Гарри и Меган. В нем отметили, что репортаж корреспондента Джонни Даймонда, специализирующегося на королевской семье, является "клеветническим, фальшивым и дискредитирующим".

Представители герцогов Сассекских отказываются комментировать письмо, пришедшее на адрес BBC. В сети множество противоречивой информации на тему имени Лилибет. Издание Deadline отметило, что это признак натянутых отношений между парой и монаршей семьей. А письмо к BBC является очередной историей "войны" Меган и Гарри с прессой.

Напомним, Лилибет – это прозвище Елизаветы II. Она не могла произнести свое имя полностью, когда была маленькой, а впоследствии сокращенная версия имени стала в семье популярной. Так принцессу, а впоследствии королеву называли только самые близкие. Примечательно, что записку на гроб принца Филиппа Елизавета подписала прозвищем Лилибет.

Что известно о публикации BBC

Журналист Джонни Даймонд опубликовал статью об имени новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл со ссылкой на источник во дворце.

По словам этого источника, супруги не информировали королеву Елизавету II о том, как назовут дочь. То есть Ее Величество якобы не благословила на это решение внука, тогда как друг герцогов утверждает другое. Он подчеркнул, что если бы королева не одобрила имени, Гарри и Меган отказались бы от этой идеи.

Мнения королевских экспертов