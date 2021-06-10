Подадут в суд: принц Гарри и Меган возмущены из-за статьи BBC об имени дочери

Имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало большой резонанс в западных СМИ. Супруги даже грозятся подать в суд на издание BBC за их публикацию о Лилибет.
Принц Гарри и Меган Маркл недовольны публикацией BBC об имени их новорожденной дочери Лилибет Дианы. Они даже угрожают изданию, что подадут на них в суд.
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Супруги возмущены статьей
BBC получила письмо от юристов фирмы Schillings, действующей в интересах принца Гарри и Меган. В нем отметили, что репортаж корреспондента Джонни Даймонда, специализирующегося на королевской семье, является "клеветническим, фальшивым и дискредитирующим".
Представители герцогов Сассекских отказываются комментировать письмо, пришедшее на адрес BBC. В сети множество противоречивой информации на тему имени Лилибет. Издание Deadline отметило, что это признак натянутых отношений между парой и монаршей семьей. А письмо к BBC является очередной историей "войны" Меган и Гарри с прессой.
Напомним, Лилибет – это прозвище Елизаветы II. Она не могла произнести свое имя полностью, когда была маленькой, а впоследствии сокращенная версия имени стала в семье популярной. Так принцессу, а впоследствии королеву называли только самые близкие. Примечательно, что записку на гроб принца Филиппа Елизавета подписала прозвищем Лилибет.
Что известно о публикации BBC
- Журналист Джонни Даймонд опубликовал статью об имени новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл со ссылкой на источник во дворце.
- По словам этого источника, супруги не информировали королеву Елизавету II о том, как назовут дочь. То есть Ее Величество якобы не благословила на это решение внука, тогда как друг герцогов утверждает другое. Он подчеркнул, что если бы королева не одобрила имени, Гарри и Меган отказались бы от этой идеи.
Мнения королевских экспертов
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Журналисты также расходятся в своих версиях реакции Елизаветы II на имя правнучки. Анджела Левин заявила, что королева не рада тому, что ее прозвище, которое было особенным для герцога Эдинбургского, использовали таким образом. Она вспомнила интервью супругов, где они часто обвиняли монаршую семью.
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Журналист Афуа Адом считает, что Елизавета II не будет страдать из-за такого имени правнучки. Он отметил, что выбор имени для дочери мог быть шагом для примирения семей.
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Скандальный телеведущий Пирс Морган сказал, что решение пары использовать прозвище королевы для своей дочки было "ироничным". По его мнению, супруги потратили недели, чтобы "разгромить королевскую семью и монархию".