Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули три условия, при которых посетят коронацию Чарльза III
Источник:Just Jared
Несмотря на недоразумения в королевской семье, принца Гарри и Меган Марк пригласили на коронацию Чарльза III. Однако герцог и герцогиня Сассекские еще не согласились. Они выдвинули ряд требований, при соблюдении которых посетят коронацию.
Напомним, что коронация Чарльза III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Уже появились первые подробности – известно, что король будет ехать в золотой карете.
К теме Новые титулы: что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II
Возможно, герцог и герцогиня Сассекские не будут присутствовать на коронации, если дворец не удовлетворит их требования.
Принц Гарри и Меган Маркл предъявили несколько требований
- Первое требование – чтобы детей включили в список гостей
По некоторым данным, детей Гарри и Мэган нет в списке приглашенных. Поэтому они попросили включить своих детей – 4-летнего принца Арчи и 2-летнюю принцессу Лилибет в список гостей.
Интересно, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут играть главные роли в процессе коронации Чарльза III.
- Второе условие – они хотят отпраздновать день рождения Арчи
Так совпало, что день рождения принца Арчи выпадает на день коронации, 6 мая. "Гарри и Меган хотели бы отметить это во время обеда или приёма с напитками", - сказал инсайдер.
- Третье условие – принц Гарри и Меган Маркл тоже хотят быть на балконе
Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что хотят находиться на балконе Букингемского дворца рядом с другими членами королевской семьи.
Королевская эксперт Андже Моллард считает, что "нет никаких шансов", что Гарри и Меган позволят присутствовать на балконе. Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.
Дворец пытается как можно быстрее завершить переговоры, но это непросто — то, что они требуют, может привести к хаосу.
– подытожил инсайдер.
Кстати, недавно дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы. Их внесли к линии наследования престола. Теперь их наследники занимают шестое и седьмое места соответственно.
Какой будет коронация Чарльза ІІІ: основное
- Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
- Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий – узнавайте по ссылке.
- После службы Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
- В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.