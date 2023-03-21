Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули три условия, при которых посетят коронацию Чарльза III

Несмотря на недоразумения в королевской семье, принца Гарри и Меган Марк пригласили на коронацию Чарльза III. Однако герцог и герцогиня Сассекские еще не согласились. Они выдвинули ряд требований, при соблюдении которых посетят коронацию.

Напомним, что коронация Чарльза III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Уже появились первые подробности – известно, что король будет ехать в золотой карете.

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Возможно, герцог и герцогиня Сассекские не будут присутствовать на коронации, если дворец не удовлетворит их требования.

Принц Гарри и Меган Маркл предъявили несколько требований

Первое требование – чтобы детей включили в список гостей

По некоторым данным, детей Гарри и Мэган нет в списке приглашенных. Поэтому они попросили включить своих детей – 4-летнего принца Арчи и 2-летнюю принцессу Лилибет в список гостей.

Интересно, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут играть главные роли в процессе коронации Чарльза III.

Второе условие – они хотят отпраздновать день рождения Арчи

Так совпало, что день рождения принца Арчи выпадает на день коронации, 6 мая. "Гарри и Меган хотели бы отметить это во время обеда или приёма с напитками", - сказал инсайдер.

Третье условие – принц Гарри и Меган Маркл тоже хотят быть на балконе

Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что хотят находиться на балконе Букингемского дворца рядом с другими членами королевской семьи.

Королевская эксперт Андже Моллард считает, что "нет никаких шансов", что Гарри и Меган позволят присутствовать на балконе. Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Дворец пытается как можно быстрее завершить переговоры, но это непросто — то, что они требуют, может привести к хаосу.

– подытожил инсайдер.

Кстати, недавно дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы. Их внесли к линии наследования престола. Теперь их наследники занимают шестое и седьмое места соответственно.

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