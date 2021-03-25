Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз посетили Грецию 24 марта частным самолетом. Супруги присоединились к празднованию Дня независимости Греции вместе с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Президент Франции Эммануэль Макрон не прибыл из-за сложной ситуации с коронавирусом. Взамен его представлял министр обороны Флоранс Парли.

Принца Чарльза и его жену Камиллу встречали в Афинах. Там их ждала дама-посол Ее Величества королевы Елизаветы II в Греции Кейт Смит, а также Вооруженные силы Греции.

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Принц Гарри и Камилла в Греции

Как известно, отец принца Чарльза – принц Филипп, недавно переживший операцию на сердце, родился в городе Корфу в Греции. А сам принц Гарри и Камилла в последний раз были в стране в 2018 году. Престолонаследник любит Грецию и называет ее страной своего отца, который до женитьбы на Елизавете II носил титулы принца Греческого и Датского.

Для прибытия в страну герцогиня Корнуольская Камилла выбрала темно-синее платье до колен, молочный кейп, кожаные туфли и перчатки, а также темно-синюю маску с геральдическим символом дома Чарльза. Принц Чарльз в свою очередь надел синий костюм, белую рубашку и голубой галстук. Его образ тоже завершала защитная маска. В этих образах они посетили галерею в Афинах.

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Для званого ужина по случаю праздника, который устроила президент Греции Екатерина Сакелларопулу, пара оделась более изысканно. Камилла выбрала голубое платье с вышитыми орнаментами, в котором уже появлялась ранее на публике, а также бежевую накидку и клатч с маской в тон. Принц Чарльз сменил только костюм с синего на черный.

Мы с женой счастливы вернуться в Грецию, которая долгое время занимала особое место в моем сердце. В конце концов, Греция – это земля моего отца и место, где он родился сто лет назад, в день века независимости Греции. Сегодня, как и в 1821 году Греция может рассчитывать на своих друзей в Объединенном Королевстве... Как наша история тесно связана, так и наше будущее,

– произнес речь принц Чарльз.

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День независимости Греции

Уже сегодня, 25 марта, в Афинах состоялся парад по случаю 200-летия с начала своей борьбы за независимость от Османской империи. Он включал перелет греческих, американских и французских истребителей, а также кавалерийские подразделения и "эвзоны" – президентскую охрану в церемониальных костюмах. Для мероприятия Камилла выбрала полностью синий образ, а принц Чарльз – голубой костюм.

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