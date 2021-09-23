Принц Чарльз рассказал, о чем в последний раз разговаривал с покойным принцем Филиппом
Источник:Telegraph
Канал BBC One опубликовал документальный фильм об умершем принце Филиппе. В нем сын герцога Эдинбургского, принц Чарльз, вспомнил последний разговор с отцом. Они говорили о дне рождения.
22 сентября канал BBC One обнародовал трогательный документальный фильм о герцоге Эдинбургском "Принц Филипп: королевская семья вспоминает". В нем члены монаршей семьи припоминают нрав Филиппа.
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Последний разговор принцев Чарльза и Филиппа
По словам принца Уэльского, даже в последние дни своей жизни герцог Эдинбургский сохранял чувство юмора.
Я попытался обсудить с ним его предстоящий день рождения и получил ответ: "Я должен быть жив для этого, не так ли?". У меня очень счастливые воспоминания об отце, и нам посчастливилось прожить с ним почти 100 лет,
– поделился Чарльз.
Принц Гарри также вспомнил один из разговоров с дедушкой. Тогда он отправлялся в Афганистан, где служил авиационным наводчиком.
"Он сказал мне: "Убедись, что вернешься живым". Когда я вернулся, у нас не было глубоких дискуссий. Он сказал: "Ну, ты сделал это"", – вспомнил Гарри.
О чем рассказывают в фильме
- Съемки начались еще при жизни принца Филиппа. Тогда фильм должны были посвятить его 100-летию. Несмотря на то, что герцог Эдинбургский умер, съемки решили продолжить в апреле.
- В ленте рассказывают о крупнейших достижениях принца Филиппа, его воинских званиях и создании Всемирного фонда дикой природы.
- Члены королевской семьи дали интервью, в котором делились воспоминаниями. Самый близкий человек герцога, королева Елизавета II, не принимала участия в съемках.