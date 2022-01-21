Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями: кто родил им ребенка
21 января 2022 , 21:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Приянки Чопри
Обладательница титула "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас стали родителями. 39-летняя индийская модель не была беременной, ребенка им родила суррогатная мать.
О долгожданном пополнении новоиспеченная мамочка Приянка Чопра объявила в своем инстаграм-профиле с 73-миллионной аудиторией. Она не рассекретила ни пол, ни имя первенца, при этом попросила уважать ее приватность.
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Мы очень рады подтвердить, что мы родили ребенка через суррогатную мать. Мы просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку сосредоточены на своей семье,
– написала модель.
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