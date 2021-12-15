31 декабря на экраны выйдет специальный выпуск "Новогодняя Маска", в котором появятся новые зимние герои. Отгадывать звезд под масками и поздравлять украинцев с Новым годом будут самые успешные люди страны, среди которых олимпийская чемпионка Ольга Харлан. В интервью она призналась, какими выдались для нее последние два года, а также рассказала о традициях празднования Нового года и Рождества в Италии.

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Как праздновала Новый год в Италии

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась, что в 2020 и 2021 годах встречала в Италии вместе со своим бойфрендом, фехтовальщиком Луиджи Самеле. Она заметила, что когда у нас 31 декабря только начинаются праздники, там уже все заканчивается.

У них же Рождество 25 декабря, но мы праздновали и католическое, и наше православное. В прошлом Новом году я приготовила оливье, мой парень любит этот салат, купила красную икру. Но они не едят так много, как у нас, нет таких больших застолий,

– рассказала спортсменка.

"Первый раз мне было немного непонятно, потому что мы встречали Новый год в кругу его друзей – там почти не было еды, почти не веселились. У нас все начинается 31 декабря и длится до 13 января, а у них Новым годом праздники заканчиваются. Поэтому 2021-й мы встречали по моему сценарию", – поделилась Ольга Харлан за кулисами праздничного шоу.

В то же время, спортсменка призналась, что последние два года были для нее нелегкими.

Трудный как 2020, так и 2021 год. Потому что в 2020 году должны были быть Олимпийские игры, которые перенесли. Потом они таки прошли, но для меня прошли неудачно. Этот Новый год буду праздновать со своей второй половинкой, возможно, поедем куда-нибудь,

– выразила надежду звезда.

Ольга Харлан с бойфрендом / Фото пресс-службы

Отметим, в новогоднем выпуске шоу "Маска" зрители и звездные детективы будут угадывать, кто из знаменитостей скрылся за костюмом. Однако создатели проекта уже дали одну подсказку – в одной из "масок" будет скрываться популярная певица Тина Кароль, которую вспоминают чуть ли не в каждом эпизоде.