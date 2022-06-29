"Скоро и в Киеве будет": в пригороде столицы появилась улица Николая Мозгового
Источник:фейсбук Елены Мозговой
Дочь легендарного украинского композитора Елена Мозговая объявила, что община села Чубинское преподнесла ей сюрприз. Теперь улица, на которой она живет, носит имя ее звездного отца.
Семья Николая Мозгового – жена, дочь, внуки, зять – живет в селе Чубинское, что в 12 километрах от столицы. 28 июня 2022 их улицу переименовали в честь покойного композитора.
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Под Киевом появилась улица Николая Мозгового
Сегодня улица, на которой мы живем в Чубинском, называется улицей Николая Мозгового. Спасибо за память и честь папы общине и тем, кто принимал решения,
– похвасталась Елена Мозговая.
Она призналась, что когда-то с подобным предложением обращалась в Киевский городской совет, но там ей отказали. В то время как власть Чубинского и просить не нужно было.
"Когда-то я обращалась к власти Киева с таким же предложением – назвать небольшую улицу возле Дворца "Украина" именем папы, но мне отказали. Ну, такое. А тут я ничего и не просила, люди сами решили. Это был сегодня сюрприз ", – добавила продюсер.
Николай Мозговой / Фото из фейсбука Елены Мозговой
Улицу Мозгового просят еще и в Киеве
Фоловеры поддержали идею Елены Мозговой. Они в один голос говорят о том, что одна из улиц Киева обязательно должна называться в честь выдающегося композитора:
- "Я считаю, что и в Киеве должна быть улица Николая Мозгового";
- "Поздравляю вас, это такая приятная новость! Верю, что скоро и в Киеве, где-то у Дворца "Украина" будет улица или лучше площадь Николая Мозгового";
- "Поздравляю. Это уже давно должно было произойти. А в Киеве обязательно будет такая улица";
- "Низкий поклон общине. Это очень правильное решение. Он был настоящим украинцем! Его песни – это шедевры";
- "Да, Николай Петрович достоин, чтобы его имя запечатлелось в памяти поколений. Он заслужил";
- "Вечное уважение! Очень хорошо, что имеем и вот такие хорошие события в такое нелегкое время. Подзравляю вас".