Семья Николая Мозгового – жена, дочь, внуки, зять – живет в селе Чубинское, что в 12 километрах от столицы. 28 июня 2022 их улицу переименовали в честь покойного композитора.
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Под Киевом появилась улица Николая Мозгового
Сегодня улица, на которой мы живем в Чубинском, называется улицей Николая Мозгового. Спасибо за память и честь папы общине и тем, кто принимал решения,
– похвасталась Елена Мозговая.
Она призналась, что когда-то с подобным предложением обращалась в Киевский городской совет, но там ей отказали. В то время как власть Чубинского и просить не нужно было.
"Когда-то я обращалась к власти Киева с таким же предложением – назвать небольшую улицу возле Дворца "Украина" именем папы, но мне отказали. Ну, такое. А тут я ничего и не просила, люди сами решили. Это был сегодня сюрприз ", – добавила продюсер.
Николай Мозговой / Фото из фейсбука Елены Мозговой
Улицу Мозгового просят еще и в Киеве
Фоловеры поддержали идею Елены Мозговой. Они в один голос говорят о том, что одна из улиц Киева обязательно должна называться в честь выдающегося композитора:
- "Я считаю, что и в Киеве должна быть улица Николая Мозгового";
- "Поздравляю вас, это такая приятная новость! Верю, что скоро и в Киеве, где-то у Дворца "Украина" будет улица или лучше площадь Николая Мозгового";
- "Поздравляю. Это уже давно должно было произойти. А в Киеве обязательно будет такая улица";
- "Низкий поклон общине. Это очень правильное решение. Он был настоящим украинцем! Его песни – это шедевры";
- "Да, Николай Петрович достоин, чтобы его имя запечатлелось в памяти поколений. Он заслужил";
- "Вечное уважение! Очень хорошо, что имеем и вот такие хорошие события в такое нелегкое время. Подзравляю вас".