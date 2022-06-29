Семья Николая Мозгового – жена, дочь, внуки, зять – живет в селе Чубинское, что в 12 километрах от столицы. 28 июня 2022 их улицу переименовали в честь покойного композитора.

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Под Киевом появилась улица Николая Мозгового

Сегодня улица, на которой мы живем в Чубинском, называется улицей Николая Мозгового. Спасибо за память и честь папы общине и тем, кто принимал решения,

– похвасталась Елена Мозговая.

Она призналась, что когда-то с подобным предложением обращалась в Киевский городской совет, но там ей отказали. В то время как власть Чубинского и просить не нужно было.

"Когда-то я обращалась к власти Киева с таким же предложением – назвать небольшую улицу возле Дворца "Украина" именем папы, но мне отказали. Ну, такое. А тут я ничего и не просила, люди сами решили. Это был сегодня сюрприз ", – добавила продюсер.

Николай Мозговой / Фото из фейсбука Елены Мозговой

Улицу Мозгового просят еще и в Киеве

Фоловеры поддержали идею Елены Мозговой. Они в один голос говорят о том, что одна из улиц Киева обязательно должна называться в честь выдающегося композитора: