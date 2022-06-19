О появлении голливудского актера во Львове стало известно благодаря социальной сети тикток. В ней пользователь с ником @shan_oleg выложил видео, на котором можно увидеть Бена Стиллера возле памятника Шевченко.

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Гулял по центру и говорил по телефону

На видео Бен Стиллер говорит по телефону рядом с памятником Тарасу Шевченко, расположенному в центре города. Автор ролика отметил, что ему приятно, что в Украину приезжают знаменитости. Они не только помогают нашему государству, но и способствуют огласке о продолжающейся войне.

Бен Стиллер приехал в Украину: смотрите видео

Бен Стиллер встретится с украинскими беженцами

В твиттере Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев появилась публикация. В ней говорится, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства.

Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее Бен Стиллер в своем твиттере написал, что приехал в Польшу. Это он сделал в канун Всемирного дня беженцев, который отмечают 20 июня. Голливудский актер также отметил, что приехал, чтобы "встретиться с людьми, на жизнь которых повлияла война в Украине".

Анджелина Джоли тоже была во Львове

Напомним, что раньше изрядную шумиху наделала Анджелина Джоли, которая неожиданно прибыла во Львов. Случилось это 30 апреля. Причем сделала она это по собственной инициативе по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака.

О визите Анджелины Джоли стало известно благодаря видео, которое в фейсбуке выложила журналистка СТБ Майя Пидгорецкая. Она как раз сидела в кафе Lviv croissants, когда туда вошла 46-летняя голливудская актриса.

Позже она отправилась к железнодорожному вокзалу. Там Анджелина Джоли общалась с местными, а также встретила поезд с переселенцами. Они приехали во Львов из Покровска.

Актриса подчеркнула, что украинцы чрезвычайно сильные, а также смелые. Анджелина Джоли добавила, что вся ее любовь сейчас с нашим народом. После этого звезда решила пообедать вместе с переселенцами на том же вокзале.

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