Причинил мне наибольшую боль, – Крисси Тейген обратилась к сыну, который умер год назад

Американская модель Крисси Тейген год назад потеряла ребенка из-за выкидыша. Женщина находилась на позднем сроке беременности, поэтому очень тяжело пережила смерть малыша.

В своем инстаграме Крисси Тейген опубликовала щемящее фото, на котором горько плачет после потери малыша. Рядом с ней лежит расстроенный Джон Ледженд и успокаивает жену.

К слову Почти через год после выкидыша: Крисси Тейген до сих пор подавлена из-за потери ребенка

"Год назад ты причинил мне наибольшую боль, которую я только могла представить, чтобы показать мне, что я могу выжить во всем, даже если бы я этого не хотела. Мне не удалось позаботиться о тебе, но ты пришел и ушел, чтобы заставить меня полюбить себя и позаботиться о себе, потому что наши тела драгоценные, а жизнь – это чудо. Они сказали мне, что будет легче, но пока этого не произошло. Мама и папа любят тебя навеки", – написала модель.



У Крисси Тейген год назад был выкидыш / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

На сообщение отреагировали тысячи поклонников, среди них Эшли Грин, Эльза Хоск и другие:

"Люблю тебя, Крисси. Посылаю вам желание исцеления и величайшие объятия. Целую";

"Люблю вас, разделяя ваше горе и ваше исцеление";

"Мне очень жаль. Вы так сильны, и спасибо, что поделились с нами. Мы любим вас!";

"Думаю о вас";

"Люблю!";

"Мне так жаль. Я люблю тебя. Посылаю любовь и молитвы";

"Твоя уязвимость и сила достойны восхищения";

"Ты позаботилась о нем, ведь он знал только тебя. И могу поспорить, он любил каждую минуту своей жизни".

Что известно о выкидыше Крисси Тейген

В августе прошлого года телеведущая призналась, что ожидает появления третьего ребенка. Джон Ледженд презентовал новый клип, в конце которого Тейген продемонстрировала округлый живот. Впоследствии она объявила пол ребенка – у нее должен был родиться сын.

Через некоторое время у звезды ухудшилось самочувствие. Начались кровотечения, поэтому Крисси должна была почти постоянно лежать в постели. Ожидалось, что ей станет лучше, и впоследствии телеведущую госпитализировали.

Осенью у Крисси Тейген произошел выкидыш. Знаменитость очень тяжело переносила потерю ребенка: у нее началась депрессия. На память о нерожденном сыне звезда сделала тату. Звезда сообщала, что больше не сможет иметь детей. Но несмотря на выкидыш, она все равно хочет еще малышей. Также она призналась, что до сих пор не поборола депрессию после потери сына.