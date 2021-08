Звездные супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд пережили тяжелый период в жизни после потери третьего сына. Модель очень долго страдала от депрессии, но так и не смогла справиться с горем.

К слову Крисси Тейген рассказала, как Меган Маркл поддержала ее после выкидыша

Как чувствует себя Крисси Тейген

Телеведущая опубликовала фото, на котором позировала с мужем Джоном Леджендом в ресторане. В заметке она вспомнила о начале их отношений. Тогда, по словам Крисси, ее жизнь была беззаботной и легкой.

В последнее время я часто вспоминаю о Нью-Йорке, когда все было так просто. Думаю обо всем, что я сделала, через что прошла – не только в этом году, а вообще в жизни. В последнее время я немного подавлена,

– призналась Тейген.

Знаменитость признала, что до сих пор не отошла от потери Джека – ее третьего сына. Она пыталась погрузиться в работу, но ничего не помогало. Сейчас Крисси Тейген надеется, что рано или поздно смирится с потерей.

"Теперь, когда у меня нет алкоголя, чтобы заглушить горе, я просто жду, что рано или поздно я с этим смирюсь. Жизнь чертовски сложная", – подытожила жена певца.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Что известно о выкидыше Крисси Тейген

В августе прошлого года телеведущая призналась, что ожидает появления третьего ребенка. Джон Ледженд презентовал новый клип, в конце которого Тейген продемонстрировала округлый живот. Впоследствии она объявила пол ребенка – у нее должен был родиться сын.

Через некоторое время у звезды ухудшилось самочувствие. Начались кровотечения, поэтому Крисси должна была почти постоянно лежать в постели. Ожидалось, что ей станет лучше, но впоследствии телеведущую госпитализировали.

Осенью у Крисси Тейген произошел выкидыш. Знаменитость очень тяжело переносила потерю ребенка: у нее началась депрессия. На память о нерожденном сыне звезда сделала тату. Звезда сообщала, что больше не сможет иметь детей. Но несмотря на выкидыш, она все равно хочет еще малышей.

Текст публикации Крисси Тейген

We’ve been going to this restaurant for… maybe 13, 14 years now? We used to live just a couple blocks away, right across from the hell's angels in the east village. John had a basement apartment with a roommate, and I used to sneak cigarettes through the little half window that lined up with the sidewalk. Basically a window where you could only see people’s shoes. Anyhow, I’d either drag puddy’s big a** to sit outside at frank, or sometimes sit in the kitchen bar alone, reading Glamour and trying everything on the menu. And I would never ever miss a Thursday. Thursday was lasagna verde day – a bubbling, piping hot dish of cheesy lasagna with the toastiest edges you could ever wish for. I'd sit there with my multiple double vodka sodas and get day drunk by myself (this is not a brag, I was basically a functioning alcoholic) then buy hats I didn't like or need at urban outfitters. I still can't wear hats for some reason. I feel like everyone is judging my hat and I end up screaming: "I know? It is stupid, you're right". And they're like "What? We didn’t even say anything?" Just reminiscing about New York a lot lately, when things were simple, thinking about all the stuff I've done and been through not just this year but in my life. I’m slightly down lately. It kind of started when I was thinking of my book caption and typed out "my third baby is here!!", as in cookbook, then realized my third baby will never be here. Then I realized I threw myself into the book to not think of the real, actual third baby. I don't really feel like I fully processed jack and now that I don’t have the alcohol to numb it away, things are just…there, waiting to be acknowledged. I guess what I'm saying here is life is so f***ing complicated. And get the lasagna? Wow, this was a rollercoaster".