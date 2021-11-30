В прессе всплыло имя члена королевской семьи, который переживал из-за цвета кожи Арчи

В сенсационном интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что в королевской семье есть человек, которого очень волновал цвет кожи ее первенца Арчи. Писатель Кристофер Андерсон утверждает, что расистом является дедушка малыша – принц Чарльз.

В марте этого года Меган Маркл впервые заговорила о расизме в монаршей семье Великобритании. Она отказалась называть имя человека, которого беспокоил цвет кожи Арчи еще до его рождения. Однако автор книги "Братья и жены: частная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" Кристофер Андерсон вычислил, что Меган имела в виду принца Чарльза.

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По словам писателя, со дня помолвки ее будущий свекор "рассуждал, о том, как могут выглядеть его будущие внуки". Чарльз якобы спрашивал жену Камиллу: "Интересно, как будут выглядеть дети? Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?". Между тем герцогиня Корнуольская отметила, что малыши Меган Маркл и принца Гарри "будут превосходными".

Конечно, мы все интересуемся, какими будут внуки, однако это было очень токсично. Это стало оружием "людей в сером", которые управляют дворцом,

– подчеркнул Кристофер Андерсон.

Он добавил, что до принца Гарри эти расистские настроения дошли слишком поздно.

Королевская семья с маленьким Арчи / Фото из инстаграма

Кристофер Андерсон

Что известно о расизме в королевской семье

— писатель, журналист и бывший редактор журналов Time и People. "Братья и жены: частная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" – не первая его книга о взаимоотношениях в королевской семье. Ранее он издал "Мальчики Дианы", в которой описал взросление Уильяма и Гарри.

В большом интервью Опре Уинфри Меган Маркл впервые рассказала о расизме в королевской семье. Будучи беременной, она узнала, что во дворце обсуждали, насколько темной будет кожа ее первенца Арчи. Более того, несколько разговоров на эту тему вели с самим принцем Гарри.

Ранее в СМИ предполагали, что цвет кожи Арчи могла обсуждать принцесса Анна. Однако та якобы была встревожена из-за "нежелания и неспособности Меган уважать чужие традиции и культурные различия".