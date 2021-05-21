Премьера от Насти Каменских: певица презентовала клип на песню "Красное вино"

Популярная певица NK в пятницу, 21 мая, презентовала не только альбом, но и клип на танцевальную песню "Красное вино". В видео артистка предстала страстной и чувственной женщиной.

Каменских с радостью поделилась долгожданной премьерой. На личном ютуб-канале она опубликовала потрясающий клип на трек "Красное вино".

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NK о клипе на песню "Красное вино"

"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необычную атмосферу страсти, женственности и любви", – написала в публикации Каменских.

Это видео про нее. Страстную, свободную и чувственную женщину. Ту, которая внутри каждого из нас. Она – само воплощение желания. Ее танец опьяняет мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен справиться,

– поделилась артистка.

Она будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино. Все это воплотилось в идеальную картинку благодаря работе самой крутой команды.

NK – "Красное вино": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Новый клип взорвал сеть и вызвал активные обсуждения среди поклонников певицы в комментариях под видео.