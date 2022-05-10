"Представляете лучшую Украину": звезды поддержали Kalush Orchestra на Евровидении-2022
В первом полуфинале Евровидения-2022 выступила украинская группа Kalush Orchestra. Звезды болели за коллег и призывали голосовать.
10 мая у ребят из Kalush Orchestra ответственен первый эфир Евровидения-2022. Коллеги музыкантов болели за украинскую группу на конкурсе и призывали голосовать.
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Украинские звезды поддерживают Kalush Orchestra
Катя Осадчая напомнила украинцам, вынужденно находящимся за границей, что у них есть возможность проголосовать за нашу группу.
Привет. Сегодня первый полуфинал Евровидения. Наши ребята будут выступать шесть. За границей находятся многие украинцы и у них есть телефоны. Голосуйте за Kalush, агитируйте друзей. Украина победит и победит не только на Евровидении, но и на войне,
– подчеркнула ведущая.
Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз
Оля Цыбульская также призывала болеть за Kalush Orchestra. Она добавила, что будет следить за первым полуфиналом.
Вы не забыли, что сегодня Евровидение? Первый отборочный тур. Смотрим, болеем за своих,
– сказала Цыбульская.
Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз
Ксения Мишина тоже напомнила голосовать за группу.
Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз
MamaRika верит в "наших пацанов".
Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз
Джамала также поделилась словами поддержки: "Будем вечером болеть за наших ребят из Kalush Orchestra. Они споют в Турине свою Stefania – песню, в которую успели влюбиться тысячи людей в Украине и за ее пределами. Это еще одна возможность громко заявить о нас и призвать весь цивилизованный мир объединиться в борьбе против агрессора".
Звезды поддерживают Kalush Orchestra / Фото из инстаграм-сториз