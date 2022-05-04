Представители Латвии на Евровидении спели "Стефанию" на украинском: красноречивое видео

Литаский попгурт Citi Zēni поддержал Украину за неделю до Евровидения, создав нежный кавер (перепев) песни украинской группы Kalush Orchestra "Stefania". Премьера песни прошла 4 мая на музыкальных платформах.

Прибалтийские страны и не только давно выразили свою большую солидарность украинскому народу, за что им украинцы будут всегда благодарны. Очередным жестом внимания и поддержки стала новая версия песни группы Kalush Orchestra "Stefania", которая стала символом борьбы с Россией в начале полномасштабной войны.

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Мужчины из группы Citi Zēni отметили, что "все заслуживают независимости, и они, как латыши, знают, насколько это важно". В День восстановления независимости Латвийской Республики они выпустили песню для украинцев, чтобы еще раз напомнить, как важно быть свободным.

Citi Zēni – Stefania: смотреть видео онлайн

Добавим, что представители Латвии на Евровидении будут выступать в первом полуфинале 10 мая под номером 2. Украинцы составят им компанию в том же полуфинале под номером 6. Латыши будут выступать с песней "Eat Your Salad".

Citi Zēni – Eat Your Salad: смотреть видео онлайн