В этом году артистка представит Литву на 66 песенном конкурсе Евровидения в Турине. За неделю до конкурса она пообщалась с журналистом 24 канала о самом Евровидении, поддержке Украины и литовском языке.

Читайте полный разговор В этом году Евровидение должно быть об Украине – представительница Литвы о войне и выступлении на конкурсе

"В первую очередь все литовцы поддерживают Украину финансово. Я считаю, что это очень важно. У нас открыто много организаций. Одна из таких это "Blue/Yellow", которая работает у нас еще с 2014 года. Например, за неделю эта организация собрала более миллиона евро. Кроме того, мы используем все платформы для того, чтобы рассказывать о войне, демонстрировать жестокие кадры из Бучи, делать все, чтобы люди знали правду. Мы ежедневно публикуем информацию о войне в Украине", – говорит Моника Лю.В частности, она рассказала, что уже удалось сделать через 2 месяца в Литве, пока в Украине продолжается война.

В частности, в Литве нашли эффективный способ бороться с пропагандой. Моника и ее подруги создали профиль в приложении для знакомств Tinder, где в описании написали "Путин начал войну в Украине" и выбрали геолокацию Москва, чтобы заинтересовавшиеся анкетой зашли и видели описание. Она призналась, что получала ужасные сообщения: "Одни писали: "Да, мы это знаем", другие – "Мы также приедем в вашу страну и оккупируем ее".



Вот такую анкету создала Моника для россиян в Tinder / Фото из инстаграмма певицы

А вот дело с красным озером, которое выкрасили у посольства в России в Литве месяц назад – дело рук ее друзей.

Мои друзья Неринга Рекашюте и чемпионка мира по плаванию Рута Мейлутите у посольства России в Литве покрасили озеро в красный цвет. Мейлитуте плавала там. Видео получилось отличным и оно появилось на международных платформах. Созданием художественных проектов тоже можно привлечь внимание к происходящему,

– убеждена артистка.

"Красное озеро" у российского посольства в Литве: смотрите видео