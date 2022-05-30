Предложение сделал по видеосвязи, – как Максим Девизоров решился пожениться во время войны

Украинский актер Максим Девизоров воюет в Донецкой области. Во время войны он решился признаться любимой. Сделал это по видеосвязи, в последний день перед выездом на фронт. Он подчеркивает, что любящим не стоит медлить.

Война дала понять, что не следует откладывать жизнь на потом. Неизвестно, что будет завтра. Максим признался любимой Светлане и счастлив, что взял инициативу в свои руки и отметил особый день.

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Признание за день до отъезда на фронт

Девизоров служит в Вооруженных Силах Украины. Перед тем, как отправляться на фронт, решился сделать предложение избраннице: "Предложение сделал по видеосвязи, в последний день перед тем, как мы уезжали в Донецкую область".



Максим Девизоров и его жена / Фото из инстаграмма Светланы

Влюбленные долго думали, когда и как лучше сыграть свадьбу. Они хотели, чтобы в этот день рядом были родные и друзья. После долгих раздумий и разговоров решили, что сейчас просто зарегистрируют брак в ЗАГСе. Так для обоих было спокойнее, поскольку в стране идет война.

На фоне всех сообщений из "Азовстали"… Как наши защитники боролись за жизнь, тоже делали предложение своим любимым девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь. Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время. Мы расписались в Днепре. Меня отпустили на день. Очень приятно, что для военных без очереди все это проводится,

– рассказал мужчина.

История любви Максима и Светланы началась полгода назад. Они познакомились на одном из кастингов. У них был общий агент, который скоординировал. Теперь актеры стремятся провести вместе всю жизнь: "Мы просто чувствовали друг друга еще задолго до знакомства".



Максим Девизоров и его жена / Фото из инстаграмма Светланы

Из службы Максима отпустили только на день свадьбы. Он снова вернулся к выполнению боевых задач, а Светлана, теперь уже не невеста, а жена, ждет мужа с фронта.