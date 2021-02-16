Предлагали выступить в Санкт-Петербурге, – Олег Винник о приглашении россиян и своей позиции
Украинский исполнитель Олег Винник поделился, что его часто приглашают с выступлениями в Россию, однако он отказывается туда ехать. По его мнению, это "не артист решает, а человек" стоит ли там давать концерты.
Источник:"Гордон"
По словам Олега Винника, он не может позволить себе вещи, которые для него до сих пор болезненны.
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Олег Винник о выступлениях в России
С начала военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма в 2014 году Олег Винник перестал выступать в России. Он признался, что отказывается от подобных приглашений, даже когда обещают, что все будет "инкогнито".
Меня продолжают звать выступать в Россию. Не езжу... Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны – они болезненны для всех. И болеть будет долго,
– рассказал Винник.
Украинский артист поделился, что ему даже предлагали устроить тур по России и несколько раз приглашали выступить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает более 10 тысяч зрителей.
"Вызванивают, просят, понимают... Бывают такие моменты: звонят – предлагают выступить в ресторане или на заводе где-то. "Никто не будет снимать. Все инкогнито и так далее". Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас улетел в Россию, выступил – и вернулся обратно?" – отметил Винник.
Относительно украинских исполнителей, продолжающих выступать в России, он подчеркнул, что это не артист выбирает, выступать ли, а человек.
Что известно о политических предпочтениях Винника?
- В сентябре 2019-го года Олег Винник загремел в базу "Миротворца". Перед этим он принял участие в видеоролике российского проекта "Всем мир 519", организаторы которого поддержали политику Кремля в отношении Украины.
- Впоследствии он заявил, что не считает, что полуостров Крым "забрали у Украины" и нет смысла рассуждать, что "Крым – наш", пока он под Россией.
- Также он не ответил, считает ли Россию агрессором в отношении Украины и попросил задавать этот вопрос украинской власти.
- В то же время (в 2019 году) он отмечал, что не выступает в России и не собирается, "когда у нас такая боль и горе".
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