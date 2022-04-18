Предатели и фашисты, – Ксения Мишина просит не пускать Баскова и Гагарину на концерт в Израиле
Источник:инстаграмм Ксении Мишиной
Российские звезды Николай Басков и Полина Гагарина, поддерживающие войну Путина в Украине, намылились в Израиль с концертом. Пропагандисты планируют выступить 9 мая, но Ксения Мишина умоляет местных не пустить их в страну.
Звездные шуты Путина Полина Гагарина и Николай Басков анонсировали концерт ко Дню победы. В курортный город Бат-Ям они хотят приехать 9 мая с шоу-программой с красноречивым названием "ИZ России с любовью".
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Ксения Мишина обратилась к жителям Израиля
"Я обожаю Израиль. Там живет моя бабушка. Я израильтирована с раннего детства! Для меня эта страна пропитана силой, духом и любовью. И отличным отношением к детям", – призналась актриса.
Она эмоционально обратилась к израильтянам с просьбой не порочить свою историю такими персонажами как Полина Гагарина и Николай Басков. Звезда просит не пускать путинистов в страну.
Я призываю всех жителей этой страны не впускать в свою историю таких предателей и фашистов, поддерживающих режим Z,
– попросила Ксения Мишина.
Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной
Почему Басков и Гагарина – "предатели и фашисты"
- Золотой голос России Николай Басков – едва ли не самый большой пропагандист Кремля. Он гордится "миротворческой операцией" Путина в Украине и гласит, что Запад построен на "лжи и извращении".
- Певица Полина Гагарина отметилась на митинге-концерте на "Лужниках" в Москве, который разыграли к 8-й годовщине незаконной оккупации Крыма. Под пропагандистские лозунги и с георгиевской лентой в виде буквы Z на груди певица исполнила хит Виктора Цоя "Кукушка".