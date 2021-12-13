Праздник приближается: Наталья Могилевская показала новогодние декорации
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
Певица Наталья Могилевская уже начала подготовку к праздникам. Звезда показала красивые белоснежные декорации, которые будут украшать ее дом.
Пока на улице настоящая зима, появилось новогоднее настроение, знаменитости начали подготовку к праздникам. Одной из первых известных людей, которые украсили помещение, стала Наталья Могилевская.
Стоит увидеть Принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку: какое фото на ней изображено
Новогодние декорации Натальи Могилевской
Артистка позировала на камеру в молочном свитере с высокой горловиной и юбке. Такой look получился очень нежным и атмосферным. Волосы Могилевская аккуратно уложила, а на лице сделала насыщенный макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах. Также привлекает внимание ее безупречный красный маникюр.
На столе перед Натальей были размещены красивые новогодние декорации, которые будут украшать ее жилище на праздники:
- маленькая белая елка с прозрачными игрушками;
- белоснежный гномик;
- игрушка в виде феи;
- подсвечники.
"У меня уже Новый год", – подписала фото Могилевская.
Наталья Могилевская показала новогодние декорации / Фото из инстаграма певицы
Напомним, среди украинских звезд, которые уже украсили елку – певица Камалия. Декабрь насыщен работой, поэтому артистка создала дома праздничную атмосферу, которая вдохновляет.