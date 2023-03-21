"Дядя, я жду": Позитив эмоционально ответил, как относится к повесткам
Источник:Розмова
Год назад Позитив стоял в очереди в военкомат, но его отправили работать на культурном фронте. Мобилизации он не боится и сейчас, потому что уверен, что всему научат.
Алексей Завгородний признался, что в военкомате был, и перспектива пополнить ряды ВСУ его ничуть не пугает.
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Позитив высказался о повестках
Я стою на учете, поэтому если призовут – я пойду. У меня она с собой в машине. Если мы едем в другой город, если там кто-то останавливает и о повестках какой-то разговор, я говорю: "Дядя, все нормально, я жду",
– рассказал Позитив.
Он вспомнил, как еще до войны учился стрелять ради развлечения, но уверен, что после призыва его все равно отправят на учебу, а не сразу на фронт.
"Я точно знаю, что никого не отправляют неготовым, никого не отправляют сразу туда. Например, мой кум, как бы ни хотел, все равно четыре недели занимался, был на полигонах. То есть неготовых, таких как мы, не отправляют. Все равно будут учения, ты не поедешь туда необученным держать оружие в руках. Это даже интересно", – добавил музыкант.
Кстати, Позитив тесно общается с Даниэлем Салемом, который служит в ВСУ разведчиком. Он восхитился боевым духом шоумена и его бригады.
Мне нравится его настроение. Этот позитив, который они несут, когда сюда приезжают, мне очень нравится. Ты понимаешь, что с такими ребятами, с такими командами Украина точно победит,
– заявил артист.
- Напомним, в интервью 24 каналу лидер группы O.Torvald Женя Галич комментировал, что повестки должны вручать всем, потому что "за год люди устают без отпусков, без ротаций, без поддержки". Поэтому единственный его совет тем, кто ждет мобилизацию, – "учитесь, учитесь каждый день".
- Кроме того, Женя Галич убежден, что публичные люди, например Тарас Цымбалюк, полезны не только в тылу, но и в ВСУ. Он знает, что сборы закрываются быстрее, когда о помощи артисты просят в форме или с Востока.