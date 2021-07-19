Украинский рэпер и певец Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не слишком публичный, а потому о его жизни известно не так много. Но недавно он дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с Надей Дорофеевой и поделился мыслями о группе "Время и Стекло".

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Позитив о воссоединении группы "Время и Стекло"

Группа распалась в марте прошлого года. Фанаты тогда были возмущены и расстроены, ведь за 10 лет "Время и Стекло" для многих стали кумирами. Немало поклонников ожидают возвращения коллектива.

Мы знаем миллион групп легендарных, которые затем делают reunion. Это может быть, но не сейчас. Потому что то, что сейчас делает Надя и что она создает, как сольный артист мне очень нравится. И мне кажется, это было бы невозможно в составе коллектива. Сейчас я хочу, чтобы группа MOZGI стала такой же легендарной, как и "Время и Стекло",

– признался артист.

Также Позитив рассказал, какие сейчас у него отношения с бывшей партнершей Надей Дорофеевой.

"Надя – супер талантливый артист, это партнер. Мы сейчас реже видимся, понятное дело, но я очень за нее болею и очень волнуюсь. Очень хочу, чтобы у нее все получилось. Она – сильный артист, который знает, куда идет. Она добьется всего, чего захочет", – подчеркнул Позитив.

Смотрите интервью с Позитивом: видео онлайн

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