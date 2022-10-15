Позитив впервые объяснил, почему группа "Время и Стекло" выступала в России после 2014 года

Группа "Время и Стекло" распалась еще в марте 2020 года, однако за ее "грешки" артистам приходится оправдываться до сих пор. Если Надя Дорофеева не комментирует концерты в России после оккупации Крыма, то Позитив объяснил, зачем и к кому туда ездил.

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив подтвердил слухи, что после 2014 года они с Дорофеевой выступали в России. Однако отметил, что больших концертов в стране-агрессоре они не давали – ездили на корпоративы к украинцам и пели в клубах.

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Позитив о выступлениях "Время и Стекло" в России после 2014 года

Половину мы ездили для своих, или это были клубные выступления. Но мы очень быстро это закончили, потому что это было очень противно. Действительно, это было неприятно, и нафиг оно нужно было,

– высказался Позитив.

Он "спалил" только "Время и Стекло", тогда как Потапа и Настю Каменских сдавать не стал. Алексей резко заявил, что у репера "есть рот", и он может сам рассказать, где и с кем выступал после 2014 года. Группа Mozgi, по его словам, в Россию не ездила, ведь создана 8 лет назад и к тому времени только раскручивалась.

"Я не знаю, где он (Потап, – 24 канал) выступал, я с ним в группе не был. Mozgi как группа только раскручивалась тогда. Не выступали (в России, – 24 канал) никогда", – подчеркнул Позитив.

Позитив о маме, которая "мочит ватников"

если Потап не дает никаких комментариев о своих заработках в стране-агрессоре, то Настя Каменских эмоционально реагирует на упреки о работе в России "И артисты, и бизнес продолжали сотрудничать с Россией. Все время с 2014 года. Зачем нам сейчас в этом ковыряться? Зачем доставать этот нафталин? Мы уже понимаем все свои границы, кто по какую сторону баррикад", – делилась певица по возвращении из Испании.

Интересно, что мама Позитив Елена, в отличие от него, еще 8 лет назад осознала, что Россия – враг, и никакого сотрудничества с ней быть не может.

"Моя мама мочила ватников еще в 2014 году, когда был Майдан. Она всегда переживала действительно, и мы с мамой на Майдан возили, ходили туда, ночевали там. Она действительно диванная армия, и сейчас она продолжает это все делать", – подчеркнул Алексей Завгородний.

Позитив с мамой Еленой / Фото из инстаграма артиста

в начале полномасштабной войны Позитив с мамой выехал из Киева. Они поселились в Каменце-Подольском и активно волонтерили. Елена, например, помогала на кухне одного из ресторанов.